Следствие разыскивает третьего участника жестокого убийства медведя в Якутии

Якутск, 29 декабря. Следствие установило всех трех участников жестокой расправы над медведем в Якутии. Экзекуцию над зверем устроили вахтовики, работавшие по договору с «Якутскгеофизика».

Сотрудники региональных следственных органов установили личности участников расправы над медведем в Якутии. Один из них – 35-летний Андрей Р. уже дал показания. Известно, что пока он находится в статусе подозреваемого. Другой вахтовик — Дарже Н. на данный момент пребывает в Иркутске. Следствие дало поручение местному СК его допросить. Местоположение третьего — 42-летнего Николая К. не установлено. По некоторым данным он может находится в Якутске. В СУ СК по республике Саха заявляют, что само убийство произошло весной этого года. На данный момент никому из убийц обвинение не предъявлено, возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.