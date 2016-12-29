Названы самые красивые автомобили 2016 года

GT Roadster

Москва, 29 декабря. Эксперты опубликовали рейтинг самых красивых автомобилей, которые были выпущены в 2016 году.

Специалисты выделили автомобили семи производителей автомобилей. Так, в рейтинг самых красивых машин попали кроссовер Maserati Levante, GT Roadster и GT C Roadster от AMG, кабриолет Mercedes-Maybach S650, Centenario Roadster от Lamborghini, Lexus LC, спорткар Aston Martin DB11 и гиперкар Bugatti Chiron.

Ранее российские аналитики провели мониторинг цен на автомобили во второй половине декабря этого года, выяснив, что сразу 10 автомобильных компаний изменили цены на свои транспортные средства.