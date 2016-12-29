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Названы самые красивые автомобили 2016 года
Технологии

Названы самые красивые автомобили 2016 года

Сегодня 10:31
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Названы самые красивые автомобили 2016 года
GT Roadster

Москва, 29 декабря. Эксперты опубликовали рейтинг самых красивых автомобилей, которые были выпущены в 2016 году.

Специалисты выделили автомобили семи производителей автомобилей. Так, в рейтинг самых красивых машин попали кроссовер Maserati Levante, GT Roadster и GT C Roadster от AMG, кабриолет Mercedes-Maybach S650, Centenario Roadster от Lamborghini,  Lexus LC,  спорткар Aston Martin DB11 и гиперкар Bugatti Chiron.

Ранее российские аналитики провели мониторинг цен на автомобили во второй половине декабря этого года, выяснив, что сразу 10 автомобильных компаний изменили цены на свои транспортные средства.

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Катерина Тимошенская
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Трупы женщины и пятилетнего ребенка нашли в ванной подмосковной квартиры
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