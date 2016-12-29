Украинцы обозвали «корытами» заложенные на заводе Порошенко катера «Кентавр»

Киев, 29 декабря. Киевский судостроительный завод заложил два десантных катера «Кентавр» для ВМС Украины. Об этом сообщается на официальной странице военно-морских сил государства в Facebook.

На торжественной церемонии присутствовало высшее военное командование Украины. Командующий военно-морскими силами Игорь Воронченко рассказал, что катера имеют «незаурядное значение» для обороноспособности страны.

Как пишут местные СМИ, украинцы негативно оценили новость о закладке «Кентавров». В частности, пользователи отметили, что есть коррупционная составляющая при выборе производства для размещения оборонного заказа. Судостроительным предприятием в Киеве владеет сам президент Украины Петр Порошенко.

Также они усомнились, что «игрушечный» катер сможет показать себя в реальных боевых условиях. В Сети добавили, что «на этом корыте плохо сражаться, но отлично погибать» и «вот такое могут сварить в любом более-менее живом речпорту».