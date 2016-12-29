ЦБ РФ приостановил на два месяца лицензию «ВТБ Страхования» по ОСАГО

Москва, 29 декабря. Центральный банк России ограничил на два месяца действие лицензии компании «ВТБ Страхование», которая позволяла предприятию осуществлять страхование по ОСАГО.

«Ограничить действие лицензии на осуществление страхования по виду деятельности «обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств» СК «ВТБ Страхование», — говорится в материалах регулятора.

Ранее сообщалось, что Центробанк и Минфин РФ согласовали поправки ко второму чтению закона об ОСАГО. Как отмечается, нововведения в законе прописываются прежде всего в том моменте, что возмещение ремонта будет касаться легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам.