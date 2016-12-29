Рейтинг Шойгу вырос на треть всего за неделю — ВЦИОМ

Москва, 29 декабря. По данным опросов, проведенных в последние выходные перед Новым годом Всероссийским центром исследования общественного мнения, рейтинг доверия ряда высших лиц руководства России значительно вырос за последние недели.

Так, рейтинг доверия министру обороны РФ Сергею Шойгу вырос за неделю почти на треть — с 11,5%, полученных в ходе опросов 17–18 декабря до 14,0%, полученных на минувших выходных.

Кроме главы Минобороны в рейтингах доверия россиян лидируют также президент Владимир Путин (62,1%) и глава МИД России Сергей Лавров (13,8%).