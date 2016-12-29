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Спасатели перестали считать обломки разбившегося Ту-154
Общество

Спасатели перестали считать обломки разбившегося Ту-154

Сегодня 10:12
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Спасатели перестали считать обломки разбившегося Ту-154

Сочи, 29 декабря. Все основные крупные детали и агрегаты самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, уже подняты на поверхность, специалисты на месте катастрофы больше не ведут учет обломков воздушного судна.

«Все основные обломки Ту-154, в том числе все крупные детали и агрегаты, обнаружены и находятся на поверхности», — подчеркнул источник в силовых структурах.

Как сообщало издание Ura.ru, на дне Черного моря, где работают водолазы, практически нет целых тел жертв Ту-154.

Ранее стало известно, что российские спасатели обнаружили и подняли на поверхность уже 19 тел погибших при крушении Ту-154 Минобороны.

Напомним, что самолет Ту-154, на борту которого находились участники музыкального ансамбля, врачи, журналисты и военные, направлялся в Сирию из Адлера. Жертвами катастрофы стали 92 человека.

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Тимур Румянцев
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