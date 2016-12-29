ФСБ пресекла ввоз в Крым крупной партии наркотиков с Украины

Симферополь, 29 декабря. Самая крупная за два года партия наркотиков задержана на границе с Украиной в автомобильном пункте пропуска «Армянск». Об этом рассказало крымское погрануправление ФСБ России.

На границе сотрудники ФСБ поймали россиянина 1972 года рождения, у которого в ходе досмотра нашли четыре пластиковые бутылки с жидким веществом темного цвета по 500 миллилитров.

Экспертиза установила, что мужчина пытался провезти в Россию экстракт маковой соломы, который является тяжелым наркотиком.

Задержанный признался, что знакомый, проживающий на Украине, предложил ему перевезти «посылку» в Крым и заработать таким образом 300 долларов. Возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит лишение свободы сроком от 15 до 20 лет.