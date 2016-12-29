Сирия сегодня: в Алеппо нашли склад с оружием, ликвидирован командир ИГИЛ

Сирия, 29 декабря. Так называемая международная антитеррористическая коалиция ликвидировала лидера «Исламского государства» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации). СМИ сообщили о разделении зон влияния в Сирии. В Алеппо нашли склад с американским оружием. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Потери ИГИЛ

По данным американских средств массовой информации, ссылающихся на военные источники, на территории Сирии был ликвидирован один из высокопоставленных командиров «Исламского государства». Он был уничтожен в результате авианалета коалиции в районе Ракки — «столицы» ИГ.

Командир «Исламского государства» Абу Джандал Аль-Кувейти был ликвидирован в окрестностях дамбы на реке Евфрат, которая находится в 40 километрах от Ракки. Сообщается, что это был один из ключевых командиров ИГ.

Склад с оружием

Как передают «Известия», ссылаясь на высокопоставленные источники в органах сирийской безопасности, боевики так называемой «умеренной оппозиции», покинувшие восточные районы Алеппо, оставили склады с огромным количеством оружия, большая часть которого была произведена в Соединенных Штатах. Подчеркивается, стоимость обнаруженных боеприпасов и оружия американского производства оценивается в миллионы долларов США.

Отмечается, официальный Дамаск уже не раз сообщал, что «умеренных» в Алеппо снабжают с территории Турции за счет финансов ряда стран Персидского залива (Садовская Аравия, Катар). Кроме того, часть оружия была вывезена со складов Сирийской арабской армии (САА).

Напомним, что вывод боевиков из восточной части Алеппо начался 15 декабря, но был приостановлен уже на следующий день из-за того, что террористы нарушили достигнутые ранее договоренности, попытавшись вывезти с собой оружие и пленных сирийских военных. Процесс вывода продолжился уже после того, как оставшиеся радикалы приняли решение сдаться и покинуть город.

По разным данным, восточный Алеппо в процессе эвакуации покинули около 40 тысяч человек, включая террористов. 22 декабря командование САА объявило о взятии Алеппо под полный контроль.

Зоны влияния

Как сообщает Reuters, в рамках сделки между Ираном, Россией и Турцией Сирия может быть разделена на несколько неофициальных зон влияния. Отмечается, что президент страны Башар Асад останется на посту главы страны как минимум до следующих выборов.

По данным издания, сделка находится на стадии разработки, она должна еще быть согласована с официальным Дамаском, «умеренными», США и странами Персидского залива. По мнению газеты, это позволит создать автономии в рамках федеральной структуры, которую будет контролировать Асад.

Напомним, Россия и Турция недавно договорились о распространении режима прекращения боевых действий на всей территории Сирии с 29 декабря текущего года. В свою очередь пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не обладает достаточной информацией о соглашении двух стран.