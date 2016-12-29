Более 18 тысяч человек просят Путина присвоить Доктору Лизе звание Героя России

Москва, 29 декабря. Более 18 тысяч человек пописали петицию о присвоении Елизавете Глинке, больше известной как Доктор Лиза, звания Героя России, сообщили источники Федерального агентства новостей.

В Сети набирает обороты петиция с обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить Доктору Лизе посмертно высшую награды страны.

«Просим присвоить трагически погибшей Елизавете Глинке высшую государственную награду РФ, подчеркивая ее неоценимый вклад в благотворительность и помощь окружающим. Давайте вспомним, что Героями РФ могут быть не только военные и политики, но простые люди, старающиеся сделать эту жизнь немного лучше для других. Такие люди должны быть увековечены и всегда служить примером для будущих поколений», — просят авторы петиции.

На данный момент петицию подписали свыше 18 тысяч человек. Кроме того, появилась еще одна петиция с просьбой о создании государственной награды имени Доктора Лизы. По замыслу авторов, ее будут присваивать людям, помогающим детям.

Доктор Лиза погибли в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. Фонд «Справедливая помощь» обещает продолжить ее дело.