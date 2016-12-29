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Жительница Петербурга нашла в квартире тело своей грудной дочери
Происшествия

Жительница Петербурга нашла в квартире тело своей грудной дочери

Сегодня 9:43
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Жительница Петербурга нашла в квартире тело своей грудной дочери

Санкт-Петербург, 29 декабря. Следователи в Санкт-Петербурге проводят проверку по факту смерти четырехмесячной девочки.

Как рассказали в правоохранительных органах Калининского района города, накануне вечером мать нашла ребенка без признаков жизни в квартире по месту жительства на Светлановском проспекте. По предварительной информации, семья ребенка снимала эту квартиру.

Женщина вызвала правоохранителей. Тело направили в морг для выяснения причины гибели. Полиция выясняет все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что труп с простреленной головой нашли в петербургской квартире. 

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Алия Шарафутдинова
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