Жительница Петербурга нашла в квартире тело своей грудной дочери

Санкт-Петербург, 29 декабря. Следователи в Санкт-Петербурге проводят проверку по факту смерти четырехмесячной девочки.

Как рассказали в правоохранительных органах Калининского района города, накануне вечером мать нашла ребенка без признаков жизни в квартире по месту жительства на Светлановском проспекте. По предварительной информации, семья ребенка снимала эту квартиру.

Женщина вызвала правоохранителей. Тело направили в морг для выяснения причины гибели. Полиция выясняет все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что труп с простреленной головой нашли в петербургской квартире.