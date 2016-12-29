Пассажиры и экипаж разбившегося Ту-154 погибли мгновенно

Москва, 29 декабря. Пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета Ту-154, принадлежащего министерству обороны России, погибли мгновенно. По данным источника Федерального агентства новостей в следствии, погибшие при крушении Ту-154 люди умерли от травм, несовместимых с жизнью. Однако это касается только тех погибших, в отношении которых уже была проведена экспертиза.

Согласно последней информации, на месте крушения самолета найдено 13 тел и 168 фрагментов тел. Поиски еще трех погибших продолжаются. Предполагается, что одного из людей, которые находились на борту Ту-154, в четверг можно будет опознать визуально. Для опознания остальных останков требуется генетическая экспертиза, которая займет минимум три недели.