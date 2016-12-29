ДНР: украинские силовики обстреляли из минометов Ясиноватую и Дебальцево

Донецк, 29 декабря. За минувшие вечер и ночь украинские силовики выпустили несколько десятков мин по населенным пунктам ДНР, расположенным вблизи линии соприкосновения воюющих сторон в Донбассе. Основной удар достался окраинам Донецка, Ясиноватой и Дебальцево.

«С 18.00 до полуночи украинская сторона выпустила 72 мины калибрами 82 и 120 мм по поселкам Трудовские и Александровка на западной окраине Донецка, окрестностям Дебальцево, селам Крутая Балка и Васильевка Ясиноватского района, Саханка и Ленинское Новоазовского района на юге страны», — сообщили источники в силовых ведомствах ДНР.

Использовались также гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие.