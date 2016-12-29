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Путин подписал закон об организации детского отдыха
Общество

Путин подписал закон об организации детского отдыха

Сегодня 9:46
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Путин подписал закон об организации детского отдыха

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин в четверг подписал закон, который вводит единые правила для компаний, занимающихся организацией детского отдыха. Законопроект был разработан после трагедии в Карелии, которая произошла летом этого года, когда 14 детей погибли во время шторма на Сямозере.

В частности, документ устанавливает общие требования к туристическим маршрутам, а также к  уровню квалификации детских вожатых и инструкторов. Следить за соблюдением этих правил должны представители федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, новый закон рассматривает возможность предоставления путевок для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Напомним, что трагедия в Карелии произошла 18 июля. Группа, в которой находились 47 детей, попала в шторм во время плавания на лодках на Сямозере. В результате погибло 14 детей.

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Геннадий Плющев
#владимир путин
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