Показатели одобрения деятельности Путина россиянами достигли рекордного значения

Москва, 29 декабря. Рейтинг доверия россиян к президенту страны Владимиру Путину растет. Показатели одобрения его деятельности достигли максимального значения за год и составили 86,8%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Специалисты фиксируют изменения в рейтинге еженедельно. Так, если по показателям опроса 10 - 11 декабря он составлял 59,2%, неделю спустя - 61,3%, а последний опрос фиксирует его на уровне 62,1%.

Также россияне доверяют министру иностранных дел Сергею Лаврову (13,8%) и министру обороны РФ Сергею Шойгу (14%).