Гражданин Японии пропал в петербургском метро

Санкт-Петербург, 29 декабря. В метро Санкт-Петербурга пропал гражданин Японии, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

В правоохранительные органы Петербурга обратилась женщина и сообщила о пропаже гражданина Японии. По ее словам, иностранец ехал со станции метро «Электросила» до «Технологического института», где они должны были встретиться.

Однако в назначенный час японец не приехал. Как уточнили источники, в комнату полиции он не доставлялся, каких-либо происшествий с его участием в метрополитене зафиксировано не было.

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