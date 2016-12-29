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Кадыров об отставке замглавы МВД Чечни: Откровенная болтология
Общество

Кадыров об отставке замглавы МВД Чечни: Откровенная болтология

Сегодня 9:35
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Кадыров об отставке замглавы МВД Чечни: Откровенная болтология

Грозный, 29 декабря. Рамзан Кадыров заявил, что только из сообщений в СМИ узнал, что якобы требовал отставки замглавы МВД Чечни генерала Апти Алаудинова. Такие слухи глава Чечни назвал «откровенной болтологией».

По словам Кадырова, все журналисты ссылаются на издание «специализирующееся на постоянном тиражировании сплетен о Чечне».

«Что здесь сказать? Откровенная болтология и пустые разговоры! Мы с Русланом Алхановым и Апти Алаудиновым, как обычно, и сегодня вечером встретились, обсудили первоочередные задачи обеспечения безопасности в праздничные дни», — объявил Кадыров.

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Валентин Меликов
#рамзан кадыров
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Самолет AirBaltic со сломанным шасси совершил аварийную посадку в Риге
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