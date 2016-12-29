Кадыров об отставке замглавы МВД Чечни: Откровенная болтология

Грозный, 29 декабря. Рамзан Кадыров заявил, что только из сообщений в СМИ узнал, что якобы требовал отставки замглавы МВД Чечни генерала Апти Алаудинова. Такие слухи глава Чечни назвал «откровенной болтологией».

По словам Кадырова, все журналисты ссылаются на издание «специализирующееся на постоянном тиражировании сплетен о Чечне».