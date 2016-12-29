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Самолет AirBaltic со сломанным шасси совершил аварийную посадку в Риге
Происшествия

Самолет AirBaltic со сломанным шасси совершил аварийную посадку в Риге

Сегодня 9:47
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Самолет AirBaltic со сломанным шасси совершил аварийную посадку в Риге

Рига, 29 декабря. Самолет авиакомпании AirBaltic совершил аварийную посадку в аэропорту Риги из-за неисправности шасси.

Инцидент произошел накануне вечером, 28 декабря. Самолет AirBaltic был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Риги из-за поломки. Как уточнили источники в аэропорту, у воздушного судна была зафиксирована поломка в системе выпуска шасси. Самолет направлялся из Копенгагена в Латвию.

Самолет, успешно совершивший аварийную посадку, перевозил 68 пассажиров вместе с его экипажем.

Ранее сообщалось, что шестилетний мальчик погиб, провалившись под лед на замерзшем пруду в Ленинградской области. Известно, что трагедия произошла в деревне Логи.

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Катерина Тимошенская
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