Самолет AirBaltic со сломанным шасси совершил аварийную посадку в Риге

Рига, 29 декабря. Самолет авиакомпании AirBaltic совершил аварийную посадку в аэропорту Риги из-за неисправности шасси.

Инцидент произошел накануне вечером, 28 декабря. Самолет AirBaltic был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Риги из-за поломки. Как уточнили источники в аэропорту, у воздушного судна была зафиксирована поломка в системе выпуска шасси. Самолет направлялся из Копенгагена в Латвию.

Самолет, успешно совершивший аварийную посадку, перевозил 68 пассажиров вместе с его экипажем.

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