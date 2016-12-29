Бывшую жену Кержакова задержали в Петербурге при покупке белого порошка

29 Декабря 2016 09:22 57

Санкт-Петербург, 29 декабря. Бывшую гражданскую жену нападающего «Зенита» Александра Кержакова Екатерину Сафронову задержали в Петербурге во время покупки белого порошка, который предположительно является наркотическим веществом. Инцидент произошел в среду вечером на улице Оптиков.

Сама женщина не отрицает, что покупала порошок и утверждает, что приобретала его «для личных нужд». Согласно предварительным данным, задержанную сразу же отвезли в 44-й отдел полиции на проспекте Королева в Приморском районе Петербурга.

Напомним, что Кержаков поддерживал отношения с Сафроновой с 2010 года, однако в брак они не вступали. В 2013 году у пары появился сын Игорь, но уже в следующем году футболист добился в суде, чтобы Сафронову лишили родительских прав над их общим ребенком. Причиной стала наркозависимость женщины, что было подтверждено экспертизой. В настоящее время Сафронова воспитывает двух дочерей — Софью и Стефанию.