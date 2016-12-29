Пленка третьего черного ящика Ту-154 будет расшифрована лишь частично

Сочи, 29 декабря. Третий бортовой самописец разбившегося в Черном море Ту-154 Минобороны РФ оказался полностью разрушен при падении. Тем не менее, специалистам удалось извлечь из него пленку с записями — она частично повреждена, однако тем не менее подлежит расшифровке.

«Третий черный ящик, находившийся в хвостовой части, дублирует параметры двух других, которые находятся в Москве. Обнаружена его пленка, которая сильно деформирована, но она подлежит расшифровке», — сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

Напомним, два других черных ящика погибшего лайнера были подняты на поверхность в удовлетворительном состоянии.