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Стала известна причина смерти матери актрисы Кэрри Фишер
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Стала известна причина смерти матери актрисы Кэрри Фишер

Сегодня 9:14
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Стала известна причина смерти матери актрисы Кэрри Фишер

Москва, 29 декабря. Известная американская актриса и певица Дебби Рейнольдс, мать скончавшейся во вторник Кэрри Фишер, умерла в Соединенных Штатах Америки.

Как пишет Associated Press, Рейнолдс была госпитализирована сразу после известия о смерти дочери. 84-летняя женщина скончалась от инсульта.

Как признался сын актрисы Толд Фишер, «Сейчас она с Кэрри, и наши сердца разбиты».

Напомним, Кэрри Фишер стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. После посадки в аэропорту ее экстренно отвезли в больницу. Однако спасти актрису не удалось. Ее сердце остановилось.

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Алия Шарафутдинова
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