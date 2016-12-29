Стала известна причина смерти матери актрисы Кэрри Фишер

Москва, 29 декабря. Известная американская актриса и певица Дебби Рейнольдс, мать скончавшейся во вторник Кэрри Фишер, умерла в Соединенных Штатах Америки.

Как пишет Associated Press, Рейнолдс была госпитализирована сразу после известия о смерти дочери. 84-летняя женщина скончалась от инсульта.

Как признался сын актрисы Толд Фишер, «Сейчас она с Кэрри, и наши сердца разбиты».

Напомним, Кэрри Фишер стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. После посадки в аэропорту ее экстренно отвезли в больницу. Однако спасти актрису не удалось. Ее сердце остановилось.