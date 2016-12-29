Пьяный сотрудник «Газпрома» угодил в больницу после драки на корпоративе в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 декабря. Сотрудник «Газпрома» госпитализирован после драки на корпоративе в Санкт-Петербурге, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

В больницу поступил сотрудник «Газпрома» с ссадинами, гематомами и отравлением этанолом. По словам медиков, мужчине около 35 лет. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Как оказалось, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подрался с двумя неизвестными на улице около кафе, где проходил корпоратив компании. Причины конфликта на данный момент остаются неизвестными. Пострадавший ничего не помнит. В настоящий момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что шестилетний мальчик утонул, провалившись под лед в Ленобласти.