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ДНР приветствует решение российского суда о госперевороте на Украине
Новороссия

ДНР приветствует решение российского суда о госперевороте на Украине

Сегодня 9:08
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ДНР приветствует решение российского суда о госперевороте на Украине

Донецк, 29 декабря. Решение Дорогомиловского суда Москвы о признании событий на Украине в 2014 году госпереворотом может стать первым шагом на пути к осознанию мировым сообществом реальной картины событий 2013-2014 годов, заявил полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин.

«Надеюсь, что это решение московского суда станет лишь первым шагом на пути к осознанию мировым сообществом реальной картины событий 2013-2014 годов», — подчеркнул Пушилин.

При этом он выразил надежду, что виновные в госперевороте понесут за это реальную ответственность.

Как подчеркнул Пушилин в интервью РИА Новости, для жителей ДНР и ЛНР приход к власти команды Петра Порошенко был и остается силовым захватом власти. 

Ранее Драгомиловский суд Москвы вынес решение по иску бывшего депутата «Партии регионов» Владимира Олейника и признал события 2014 года в Украине государственным переворотом. Накануне сообщалось, что решение суда после вступления в силу автоматические признают 12 стран-участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах. 

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Олеся Волкова
#петр порошенко #денис пушилин
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