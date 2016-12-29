Минобороны РФ реорганизует Чкаловскую авиабазу

Москва, 29 декабря. Чкаловская авиабаза, в авиапарк которой входил разбившийся над Черным морем борт Минобороны РФ Ту-154, в следующем году будет реорганизована.

Как рассказали в министерстве обороны страны, на основе Чкаловской авиабазы будет сформирована Авиационная дивизия особого назначения. Работа по реорганизации начнется уже в начале 2017 года.

Как пишет газета «Известия», новая авиационная часть станет важнейшим логистическим элементом обеспечения военной операции в Сирии.

Напомним, самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря. Лайнер летел в Сирию. Находящиеся на борту 92 человека погибли.