Центробанк РФ лишил лицензии московские банки «БНКВ» и «НКБ»

Москва, 29 декабря. Руководство российского финансового регулятора приняло решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у московского «Банка на Красных Воротах». Решение об отзыве лицензии было принято в связи с высокорискованной политикой, которая привела к фактическому банкротству «БНКВ». Еще 1 декабря банк по размеру активов входил в топ-300 российских банков, занимая 275 место.

Кроме того, лицензии лишился банк «НКБ». По заявлению регулятора, банк не соблюдал требования российского финансового законодательства, а руководство банка не предпринимало действий для нормализации ситуации. В российской финансовой системе банк занимал 527 место.