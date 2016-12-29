Прокуратура Болгарии выяснила, кто поставлял оружие в Сирию

София, 29 декабря. Сообщения об обнаружении в освобожденном от террористов восточном Алеппо склада боеприпасов болгарского производства стали поводом для масштабной прокурорской проверки в Болгарии. Районная прокуратура Горна Оряховица устанавливает, насколько законной была продажа произведенного в стране вооружения.
Как стало известно, поставки оружия в Сирию осуществляла компания «Аркус» из города Лясковец. Поставки осуществлялись в июле и октябре 2015 года.
«В настоящее время каких либо нарушений не обнаружено. Если в ходе проверки будут открыты данные о преступление, то будет возбуждено уголовное дело», — сообщили представители прокуратуры болгарскому изданию «Труд».