Основная фаза поисково-спасательных работ на месте крушения Ту-154 завершена

Москва, 29 декабря. Специалисты завершили основную фазу поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море.

Как рассказали в российских силовых структурах, основной этап работы завершен. Спасатели подняли со дна все основные элементы разбившегося борта. Детали на данный момент находятся на специальной площадке в Сочи, где их будут изучать эксперты. Сотрудники МЧС также извлекли из воды 19 тел погибших.

Напомним, Ту-154 Минобороны России, летевший в Сирию, потерпел крушение над Черным морем. На борту самолета находились 92 человека. Все они погибли.