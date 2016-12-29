«АвтоВАЗ» отчитался о рекордных продажах LADA Xray в 2016 году

Тольятти, 29 декабря. Реализация отечественного кроссовера LADA Xray на автомобильном рынке России в 2016 году почти достигли отметки 20 тысяч единиц, сообщает пресс-служба компании «АвтоВАЗ».

«АвтоВАЗ», отметивший в июле 50-летний юбилей, подвел итоги года. Согласно сообщению компании, уходящий год стал для компании продуктивным, за счет успешных продаж автомобилей LADA Vesta и Xray.

Компактный кроссовер LADA Xray вышел на рынок в феврале. «К концу года было продано около 20 тысяч LADA Xray», — говорится в сообщении «АвтоВАЗа».

По данным компании, за текущий год новая модель получила несколько востребованных дополнений. К примеру, мотор 1,8 литра дополнительно к трансмиссии АМТ получил механическую коробку передач.

«По итогам 2016 года планируется достижение цели в 20% доли LADA на российском рынке легковых автомобилей (в прошлом году она составляла 17,9%). Лидеры продаж — Granta, Vesta, Largus и 4х4», — говорится в отчете «АвтоВАЗа».

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