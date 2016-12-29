Ученые: Человечество окажется на грани вымирания в ближайшее десятилетие

Москва, 29 декабря. Климатологи предсказали необратимые изменения на планете Земля в ближайшие десять лет, в результате которых человечество окажется на грани вымирания.

По мнению специалистов, глобальное потепление приняло необратимый характер, несмотря на все попытки ученых сохранить Землю. В связи с этим уже в ближайшие десять лет людей на нашей планете ждут изменения, нам угрожают катастрофические стихийные бедствия.

Катастрофы будут происходить с большей частотой и интенсивностью: мощные землетрясения, наводнения, цунами, извержения вулканов. Все это поставит человечество на грань выживания.

Однако, как отмечают специалисты, печальным итогом глобального потепления станет не только разбушевавшаяся стихия. Из-за существенного изменения климата образуются новые вирусы, которые будут вызывать неизвестные человечеству заболевания.