Тевес обошел Роналду и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Москва, 29 декабря. Аргентинский нападающий Карлос Тевес официально стал игроком китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Он признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Как пишет Daily Mail, в составе нового ФК Тевес будет получать 615 тысяч евро в неделю. Это сделает его самым дорогим футболистом в мире.

Ранее первым списке значился нападающий испанского «Реала» Криштиану Роналду.

Ранее самым богатым молодым спортсменов Великобритании был признан капитан сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.