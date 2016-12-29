Итальянки чуть не замерзли насмерть в Новосибирске, делая селфи у водохранилища

Новосибирск, 29 декабря. Четыре легко одетые туристки из Италии получили переохлаждение, делая селфи на берегу Новосибирского водохранилища.

Как рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе, девушки обратились за помощью к спасателям одного из отрядов, который находится на берегу Обского моря. Специалисты доставили туристок, замерзших в температуру -10 градусов, в помещение и предложили теплое питье.

Отмечается, что переохлаждение наступило из-за отсутствия у девушек теплых курток. Путешественницы рассказали, что приехали к водохранилищу, чтобы сделать селфи с видом на Обское море.

Спасатели вызвали для пострадавших такси.