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Итальянки чуть не замерзли насмерть в Новосибирске, делая селфи у водохранилища
Происшествия

Итальянки чуть не замерзли насмерть в Новосибирске, делая селфи у водохранилища

Сегодня 8:24
661

Итальянки чуть не замерзли насмерть в Новосибирске, делая селфи у водохранилища

Новосибирск, 29 декабря. Четыре легко одетые туристки из Италии получили переохлаждение, делая селфи на берегу Новосибирского водохранилища.

Как рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе, девушки обратились за помощью к спасателям одного из отрядов, который находится на берегу Обского моря. Специалисты доставили туристок, замерзших в температуру -10 градусов,  в помещение и предложили теплое питье.

Отмечается, что переохлаждение наступило из-за отсутствия у девушек теплых курток. Путешественницы рассказали, что приехали к водохранилищу, чтобы сделать селфи с видом на Обское море.

Спасатели вызвали для пострадавших такси.

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Алия Шарафутдинова
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