Стало известно, какие именно санкции готовит Вашингтон против России

Вашингтон, 29 декабря. В рамках новых санкций, которые Вашингтон намерен в самое ближайшее время принять в отношении России, предполагается введение персональных экономических санкций против россиян, предъявление ряду граждан РФ заочных обвинений, ограничения в отношении российских дипломатических работников и даже публикацию «порочащей информации» о российских олигархах и представителях власти.

В то же время, заявляют источники Reuters из числа официальных лиц в Вашингтоне, США не хотели бы оказаться вовлечены в полноценную кибервойну с Россией и намерены вне киберпространства соблюдать привычный протокол.

Напомним, поводом для санкций стало так и не доказанное предположение о том, что «российские хакеры» взломали системы Национального комитета Демократической партии США во время выборов, передав данные Wikileaks.