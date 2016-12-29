Основные фрагменты потерпевшего крушение Ту-154 подняты на поверхность

Сочи, 29 декабря. Спасатели подняли на поверхность все основные фрагменты разбившегося самолета Ту-154 в Черном море. Детали доставили на специальную площадку в Сочи.

Как рассказали в российских силовых структурах, основные фрагменты на данный момент перевезены на специальную площадку, где эксперты проведут «выкладку» разбившегося судна.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны России, летевший в Сирию, потерпел крушение над Черным морем. На борту находились 92 человека, все они погибли.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС подняли 19 тел погибших в крушении Ту-154.