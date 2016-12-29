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Сирия может оказаться разделенной на зоны влияния — СМИ
Политика

Сирия может оказаться разделенной на зоны влияния — СМИ

Сегодня 8:13
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Сирия может оказаться разделенной на зоны влияния — СМИ

Москва, 29 декабря. Для обеспечения безопасности и прекращения военных действий Сирия может оказаться разделенной на зоны влияния. Как утверждает Reuters со ссылкой на различные источники, это станет результатом трехсторонней сделки между Россией, Турцией и Ираном.

При этом, утверждают источники агентства, президент Сирии Башар Асад сохранит свою власть и будет управлять страной до конца срока — еще несколько лет. После этого он передаст власть преемнику, а ему и его семье будут гарантированы безопасность. Кандидатур возможных преемников уже рассматриваются, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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