Сирия может оказаться разделенной на зоны влияния — СМИ

Москва, 29 декабря. Для обеспечения безопасности и прекращения военных действий Сирия может оказаться разделенной на зоны влияния. Как утверждает Reuters со ссылкой на различные источники, это станет результатом трехсторонней сделки между Россией, Турцией и Ираном.

При этом, утверждают источники агентства, президент Сирии Башар Асад сохранит свою власть и будет управлять страной до конца срока — еще несколько лет. После этого он передаст власть преемнику, а ему и его семье будут гарантированы безопасность. Кандидатур возможных преемников уже рассматриваются, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.