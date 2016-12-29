Джордж Лукас признан самой состоятельной знаменитостью США по версии Forbes

Нью-Йорк, 29 декабря. Американский режиссер, создатель саги «Звездные войны» Джордж Лукас оказался на первой строчке самых богатых знаменитостей Соединенных Штатов Америки по версии журнала Forbes.

Рейтинг был опубликован в электронной версии издания. Эксперты оценили состояние Лукаса примерно в 4,6 млрд долларов. Основная часть этой суммы досталась режиссеру после продажи компании Lucasfilm в 2012 году.

На второе место Forbes поместил Стивена Спилберга. Его состояние журнал оценил в 3,7 млрд долларов. Эти средства режиссер заработал благодаря успешной работе киностудии DreamWorks. Спилберг, как отмечает издание, в течение многих лет также получает часть прибыли компании Universal Pictures.

Замыкает тройку богатых знаменитостей одна из самых известных телевизионных ведущих в США Опра Уинфри с состоянием 2,8 млрд долларов.

На четвертом месте американский баскетболист Майкл Джордан (1,2 млрд долларов), на пятом — иллюзионист Дэвид Сет Коткин, известный под псевдонимом Дэвид Копперфильд (850 млн долларов).