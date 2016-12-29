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План совместной хоздеятельности с Японией на Курилах обсудили на Сахалине
Политика

План совместной хоздеятельности с Японией на Курилах обсудили на Сахалине

Сегодня 7:50
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План совместной хоздеятельности с Японией на Курилах обсудили на Сахалине

Южно-Сахалинск, 29 декабря. Власти Сахалина и МИД России готовят план действий по совместной хозяйственной деятельности российского и японского бизнеса на Южных Курилах.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, детали сотрудничества обсуждались в ходе рабочей встречи губернатора Олега Кожемяко, члена Совета Федерации от Сахалинской области Дмитрия Мезенцева и заместителя главы МИД РФ Игоря Моргулова. Стороны обсудили возможные шаги региональных властей в поддержку новых российско-японских договоренностей.

Отмечается, что встреча прошла в рамках исполнения решений президента России Владимира Путина, принятых после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Напомним, встреча лидеров Японии и РФ прошла 15-16 декабря.

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Алия Шарафутдинова
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