План совместной хоздеятельности с Японией на Курилах обсудили на Сахалине

Южно-Сахалинск, 29 декабря. Власти Сахалина и МИД России готовят план действий по совместной хозяйственной деятельности российского и японского бизнеса на Южных Курилах.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, детали сотрудничества обсуждались в ходе рабочей встречи губернатора Олега Кожемяко, члена Совета Федерации от Сахалинской области Дмитрия Мезенцева и заместителя главы МИД РФ Игоря Моргулова. Стороны обсудили возможные шаги региональных властей в поддержку новых российско-японских договоренностей.

Отмечается, что встреча прошла в рамках исполнения решений президента России Владимира Путина, принятых после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Напомним, встреча лидеров Японии и РФ прошла 15-16 декабря.