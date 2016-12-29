Медики рассказали, чем опасен месяц январь

Сидней, 29 декабря. Группа австралийских ученых-медиков, проанализировав статистику человеческой смертности, с уверенностью объявила январь наиболее смертоносным месяцем года. Назван даже самый неблагоприятный для человека день зимнего месяца — это третий понедельник января.

Смертоносность января имеет несколько объяснений. Прежде всего, в середине зимы организм человека наиболее ослаблен, иммунитет снижен и население северных стран постоянно заболевает. Организм не всегда справляется с инфекциями и вирусами.

Кроме того, конец года для молодых и старых людей связан с поставленными на год целями — а после того, как наступает новый год, цель теряется вместе с мотивацией к жизни.