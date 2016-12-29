Москвич выпал с седьмого этажа и остался жив

Москва, 29 декабря. Мужчина выпал с седьмого этажа в Москве и остался жив.

Инцидент произошел на улице Озерной на западе Москвы. Мужчина выпал из окна многоэтажки приземлился на снег.

Как рассказали очевидцы, он получил тяжелые травмы. Пострадавший был госпитализирован в 31-ю городскую больницу. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик упал с 11 этажа в Подмосковье и остался жив. Оказавшись на какое-то время без надзора родителей, мальчик самостоятельно сумел забраться на подоконник и, решив посмотреть в окно, облокотился на москитную сетку. Не выдержав веса ребенка, сетка выпала из проема окна, следом полетел вниз мальчик.