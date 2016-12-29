Два человека погибли в результате крушения военного вертолета в США

Вашингтон, 29 декабря. При крушении военного вертолета в штате Техас США погибли два человека.

Как передает KHOU, авиакатастрофа произошла над водами залива Галвестон. Вертолет американской армии потерпел крушение. Как рассказал представитель военно-воздушных сил Национальной гвардии США, два человека, находившиеся на борту, погибли.

Ранее сообщалось, что военный вертолет США потерпел крушение в Южной Корее. Американский военный вертолет упал в городе Вонджу в южнокорейской провинции Канвондо. Погибли два человека.