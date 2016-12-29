Мило побеседовали: Трамп раскрыл содержание своего разговора с Обамой

Палм-Бич, штат Флорида, 29 декабря. В канун Нового года, по словам избранного президента США Дональда Трампа, у него состоялся телефонный разговор с уходящим вскоре в отставку действующим президентом Бараком Обамой. По словам Трампа, у политических противников вышла «очень приятная беседа».

«Он позвонил мне. У нас была очень, очень хорошая беседа… в целом обо всем, это была правда очень приятная беседа, и я думаю, что мы обсудили достаточно много проблем», — заявил избранный президент США во время короткого разговора с журналистами перед своим поместьем Мар-а-Лаго во Флориде.

Как отмечают СМИ, «милая беседа» состоялась спустя всего несколько часов после того, как Трамп выступил с разгромной критикой Обамы.