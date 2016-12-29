Китаянка установила рекорд, родив ребенка в 64 года

Пекин, 29 декабря. Жительница Китая установила национальный рекорд, родив здорового ребенка в 64 года.

Как пишет Sina, мальчик появился на свет при помощи кесарева сечения. Вес новорожденного составил 3,5 кг.

Ранее сообщалось, что взрослая девушка родила ребенка от 12-летнего мальчика в Саратовской области. 19-летней девушке грозит тюрьма за интимную связь с несовершеннолетним, рассказали в правоохранительных органах региона. Следствие считает, что отношения между девушкой и мальчиком, которые, как выяснилось, проживают совместно, перешли грань дозволенного в ноябре 2015 года. А в этом году девушка родила от мальчика ребенка. За совращение школьника молодую мать будут судить по части 3 статьи 134 УК РФ.