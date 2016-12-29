США боятся эскалации киберконфликта с Россией

Москва, 29 декабря. Администрация президента США Барака Обамы в связи с возможным введением новых санкций против России якобы из-за причастности к хакерским атакам стремится к тому, чтобы избежать эскалации конфликта в киберпространстве.

Как пишет Reuters, американские власти боятся спровоцировать новые атаки.

Напомним, ранее стало известно, что администрация действующего президента США готовит санкции в отношении РФ из-за якобы вмешательства в избирательный процесс в Штатах.

Среди обсуждаемых мер экономические санкции, ограничения против дипломатов, а также получение доступа к компрометирующей информации в отношении российских чиновников или олигархов.

Ранее сообщалось, что Трамп отреагировал на призывы ввести новые антироссийские санкции.