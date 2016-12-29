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Армию РФ оснастят «Репеллентом», подавляющим разведывательные беспилотники
Россия

Армию РФ оснастят «Репеллентом», подавляющим разведывательные беспилотники

Сегодня 7:01
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Армию РФ оснастят «Репеллентом», подавляющим разведывательные беспилотники

Москва, 29 декабря. Российской армии передадут уникальные подвижные комплексы «Репеллент», способные уничтожать и подавлять разведывательные беспилотные летательные аппараты.

Сообщается, что комплекс может самостоятельно обнаружить и обезвредить беспилотники-разведчики, с помощью мощных помех подавив их каналы управления. Кроме того, «Репеллент» может вывести из строя и пункты управления, отключив им навигацию и телеметрию, говорится в материале газеты «Известия».

По словам разработчиков, с помощью системы можно спрятать от вражеских разведчиков даже войска на поле боя, а не только стационарные объекты, такие как военные базы или аэродромы.

В дальнейшем планируется разработка портативной переносной системы для быстрого развертывания.

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Ирина Лошкарева
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