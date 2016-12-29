Трамп отреагировал на призывы ввести новые антироссийские санкции

Майами, 29 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал призывы о введении новых санкций в отношении РФ из-за возможного вмешательства российских властей в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Американский глава призвал всех заниматься своими делами, добавив, что данный вопрос еще не ставился для обсуждения с сенаторами.

Также он отметил, что компьютерная эпоха с одно стороны упростила и ускорила жизнь, а с другой — усложнила обеспечение безопасности.

«Я не говорил по этому поводу с сенаторами, но я совершенно точно сделаю это через какое-то время», — подчеркнул он.