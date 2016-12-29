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«Офицеры-сержанты» исчезнут из российской армии
Россия

«Офицеры-сержанты» исчезнут из российской армии

Сегодня 6:31
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«Офицеры-сержанты» исчезнут из российской армии

Москва, 29 декабря. Министерство обороны РФ приняло решение об упразднении так называемых офицеров-сержантов — офицеров, ранее назначенных на должности сержантов и старшин.

По словам заместителя министра обороны Никлая Панкова, оставшиеся офицеры до конца текущего года будут переназначены.

Он также добавил, что в настоящее время оборонное ведомство разрабатывает планы строительства вооруженных сил и связанные с ними вопросы комплектования офицерских должностей, говорится в материале газеты «Известия».

Панков подчеркнул, что данные реформы дадут каждому выпускнику военного вуза гарантию назначения на должность, соответствующую его званию и навыкам.

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Ирина Лошкарева
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