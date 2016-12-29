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Будущий генсек ООН надеется на то, что РФ и США урегулируют сирийский конфликт
Весь мир

Будущий генсек ООН надеется на то, что РФ и США урегулируют сирийский конфликт

Сегодня 6:06
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Будущий генсек ООН надеется на то, что РФ и США урегулируют сирийский конфликт

Нью-Йорк, 29 декабря. Будущий генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил надежду, что Россия и США смогут преодолеть разногласия и совместно урегулируют кризис в Сирии.

По словам Гутерриша, сирийский кризис является «стал раком в глобальном масштабе», так как вызвал «не только страдания сирийского народа», но и агрессивные действия, приведшие к терактам по всему миру.

Он подчеркнул, что ведущие мировые державы обязаны оказать содействие окончанию конфликта, что, по его мнению, не может быть осуществлено без внешней поддержки.

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Ирина Лошкарева
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