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Путин стал лучшим президентом для 120-летнего россиянина
Россия

Путин стал лучшим президентом для 120-летнего россиянина

Сегодня 5:44
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Путин стал лучшим президентом для 120-летнего россиянина

Москва, 29 декабря. Лучшим президентом назвал Владимира Путина 120-летний житель Ингушетии Аппаз Илиев.

По его словам, Путин является лучшим российским правителем из тех, кого он помнит. Долгожитель рассказал, что помнит себя с семи лет, но большинство исторических событий, произошедших за время его жизни, он уже забыл.

При этом он подчеркнул, что из политиков ему особенно импонирует действующий российский глава.

«Я всегда за него. Он самый лучший. Путину спасибо!», — сказал Илиев.

Добавим, что долгожитель родился в марте 1896 года, и в настоящее время живет в Ингушетии в высокогорном селении Гули.

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Ирина Лошкарева
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