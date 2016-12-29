Трамп самостоятельно напишет речь для инаугурации

Вашингтон, 29 декабря. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп заявил, что самостоятельно напишет свою речь для инаугурации, которая состоится в январе следующего года.

По словам избранного президента, он будет черпать вдохновение для написания текста речи в выступлениях Рональда Рейгана и Джона Ф. Кеннеди.

При этом Трамп отметил, что Рейган обладал «невероятным стилем». Кроме того, он напомнил, что в скором времени будет отмечаться 100-летие со дня рождения Кеннеди.

Напомним, что Дональд Трамп по итогам голосования граждан США обогнал свою главную соперницу Хилари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2017 года.