Мать Керри Фишер пережила дочь на один день

Лос-Анджелес, 29 декабря. Мать известной голливудской актрисы Керри Фишер актриса и певица Дебби Рейнольдс скончалась через день после смерти дочери.

Сообщается, что 84-летняя Рейнольдс была экстренно госпитализирована с инсультом. Позже ее сын Тодд Фишер сообщил, что актриса, наиболее известная по своим ролям в комедийных фильмах, скончалась в больнице.

Напомним, что исполнительница роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны» Керри Фишер, ушла из жизни в 60 лет. Актрисе стало плохо в самолете во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Сообщалось, что Фишер умерла в больнице от остановки сердца.