Итальянская полиция обыскала дома, где мог проживать «берлинский террорист»

Рим, 29 декабря. Правоохранительные органы Италии провели обыски в двух домах в городе Априлия, в которых мог жить предполагаемый террорист Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине.

Напомним, что 24-летний уроженец Туниса Анис Амри был застрелен в Милане 23 декабря.

Террористический акт в Берлине был совершен 19 декабря. Управляемый террористом грузовик наехал на людей, собравшихся на рождественской ярмарке в центре Берлина. Жертвами случившегося стали 12 человек, еще 48 были госпитализированы.

Позже экстремистская группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за совершенный теракт.