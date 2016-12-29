FAN-TV Лента новостей
Итальянская полиция обыскала дома, где мог проживать «берлинский террорист»
Весь мир

Итальянская полиция обыскала дома, где мог проживать «берлинский террорист»

Сегодня 4:56
63

Итальянская полиция обыскала дома, где мог проживать «берлинский террорист»

Рим, 29 декабря. Правоохранительные органы Италии провели обыски в двух домах в городе Априлия, в которых мог жить предполагаемый террорист Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине.

Напомним, что 24-летний уроженец Туниса Анис Амри был застрелен в Милане 23 декабря.

Террористический акт в Берлине был совершен 19 декабря. Управляемый террористом грузовик наехал на людей, собравшихся на рождественской ярмарке в центре Берлина. Жертвами случившегося стали 12 человек, еще 48 были госпитализированы.

Позже экстремистская группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за совершенный теракт.

комментарии
Ирина Лошкарева
Новости партнеров
Эксклюзив

Каждому поэту – по вагону: уникальный «Литературный поезд» запустили в питерском метро. ФАН-ТВ

Сегодня 4:27
60

Сирия новости 28 декабря 2016 22.30: ИГ контратакует ССА в Алеппо, САА обстреляла позиции «Ахрар аш-Шам» в Хомсе

Вчера 22:30
493

Сирия сегодня: боевики обстреляли посольство РФ в Дамаске, САА атаковала ИГИЛ в районе Т-4

Вчера 20:58
490

Новости США: Трамп устал от мелких пакостей Обамы, смерть «принцессы Леи» шокировала страну

Вчера 20:20
6972

Осторожно, злая собака: как Трампу придется расхлебывать наследие Обамы

Вчера 20:10
438
Показать еще
Прямая трансляция

Каждому поэту – по вагону: уникальный «Литературный поезд» запустили в питерском метро. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Мать Керри Фишер пережила дочь на один день

5:10

Итальянская полиция обыскала дома, где мог проживать «берлинский террорист»

4:56

NASA займется расследованием аварии «Прогресса МС-04»

4:36

Каждому поэту – по вагону: уникальный «Литературный поезд» запустили в питерском метро. ФАН-ТВ

4:27

Прием заявок на участие в конкурсе имени Выготского начался в России

4:27

Жителей Рио оставят без празднования Нового года

4:14

Ученые назвали самый смертоносный месяц года

4:08

Будущий генсек ООН с нетерпением ждет встречи с Трампом

3:59

Четыре человека стали жертвами страшного ДТП с военным автомобилем на Сахалине

3:49

Один из главарей ИГИЛ ликвидирован при авиаударе по Ракке

3:49

ГИБДД рассказала о «горячих точках» в новогодние праздники

3:42

Мать Керри Фишер экстренно доставлена в больницу после смерти дочери

3:31
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Мать Керри Фишер пережила дочь на один день
Читать
Закрыть