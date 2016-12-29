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Сирия новости 29 декабря 2016 7.00: САА атакует боевиков в Хомсе, помощник лидера ИГ пойман  в Ираке
Весь мир

Сирия новости 29 декабря 2016 7.00: САА атакует боевиков в Хомсе, помощник лидера ИГ пойман  в Ираке

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Сирия новости 29 декабря 2016 7.00: САА атакует боевиков в Хомсе, помощник лидера ИГ пойман  в Ираке

Сирия, 29 декабря. ВКС РФ уничтожили штаб боевиков, обсуждавших совместный план нападения на сирийскую правительственную армию. Артиллерия САА провела мощную атаку на позиции террористов «Джебхат Фатах аш-Шам»*** в Хомсе. В Ираке арестовали помощника лидера ИГ*. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

ВКС РФ в районе Восточной Гуты  нанесли авиаудар по зданию, в котором проходила встреча главарей повстанческих группировок «Джейш аль-Ислам»***** и «Файлак аль-Рахаман». Как сообщает разведка, боевики обсуждали план совместного нападения на позиции Сирийской арабской армии (САА). Напомним, ранее стало известно о создании боевиками из осажденных районов провинции Дамаск первого Единого военного командования для борьбы с режимом президента Сирии Башара Асада. Информации о боевиках, которых удалось ликвидировать, пока не поступало.

ВВС Сирии, в свою очередь, нанесли авиаудары по позициям боевиков в районе Дума и в деревне Басима в пригороде Дамаска, а САА обстреляла боевиков в районах Айн аль-Фижа и Бсима.

В российском военном ведомстве тем временем напоминают, что ВКС РФ и ВВС Сирии не наносят авиаударов по оппозиционным вооруженным формированиям, которые присоединились к режиму прекращения боевых действий и сообщили о своем расположении в российский или американский центры примирения враждующих сторон.

Жители Дамаска

Провинция Тартус

Российские военные продолжают гуманитарные акции на пострадавших от войны территориях Сирии. Первыми, кто получает гуманитарную помощь, становятся дети: за минувшие сутки российские военные посетили несколько школ, детских госпиталей, детских домов. В одну из школ Тартуса военные пришли во время урока русского языка. Сирийским школьникам они принесли несколько мешков конфет.

Провинция Алеппо

Самолеты ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в разных районах пригорода Алеппо.

Боевики ИГ*, ранее напавшие на САА и в результате потерявшие до 35 человек убитыми,  предприняли очередную попытку атаки. По некоторым данным, она оказалась успешнее предыдущей: ударом противотанковой ракеты было уничтожено две группы САА.

Несмотря на боевые действия, идущие в непосредственной близости, город возвращается к нормальной жизни и готовится к праздникам. В этом активно помогает российская сторона: военная полиция, прибывшая недавно в Алеппо из России, раздает еду семьям, вынужденным обитать в лагере для переселенцев в восточной части Алеппо. Там же местные волонтеры организовали для детей новогодний праздник.

Провинция Хомс

Артиллерия САА провела мощную атаку на позиции боевиков группировок «Харакат Ахрар аль-Шам» и «Джебхат Фатах аш-Шам»***, уничтожив штаб первых на севере провинции, недалеко от города Умм Шаршоу. Кроме того, сирийской армии удалось вывести из строя пулемет и большое количество минометных установок, а также ликвидировать трех боевиков.

САА атаковала боевиков в Хомсе

Провинция Дейр эз-Зор

Напряженная обстановка сложилась в Дейр эз-Зоре: террористы ИГ* совершили минометный обстрел, в результате которого погибли, по меньшей мере, три человека. Кроме того, террористами была предпринята попытка нападения на позиции САА в районе Аль-Рашдия. ВВС Сирии, в свою очередь, нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГИЛ в деревне Аль-Хрежия к северо-востоку от города Дейр эз-Зор.

Мирным жителям города, несмотря на осаду, продолжают доставлять гуманитарную помощь – ее сбросил утром грузовой самолет.

Провинция Ракка

«Сирийская демократическая армия» (SDF)**** захватила у террористов противотанковое оружие. Кроме того, авиаударом ВВС международной коалиции были уничтожены шесть террористов ИГ.

Провинция Эс-Сувейда

ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГ*. Информации об их результатах пока нет.

Ирак

Неудачей завершилась попытка атаки боевиков ИГ* на иракскую армию на площади Бавиза к северу от Мосула: террористы получили мощный отпор и потеряли 60 своих бойцов и пять автомобилей.

Кроме того, был арестован один из помощников лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. Задержание произошло в восточной части Мосула в районе Хаи аль-Бакра. Точной информации о деятельности задержанного нет.

Организации, упомянутые в публикации

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Алексей Громов
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